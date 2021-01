Zuffa tra ragazzi in via Cardeto. Coinvolti 15 giovani, i residenti filmano con lo smartphone

ANCONA - Urla, schiamazzi, strattonamenti e un “duello” tra due ragazzi che provano a tirarsi dei pugni. È il tenore del parapiglia scatenatosi venerdì pomeriggio, poco dopo le 18, nella centralissima via Cardeto. Nella baraonda che ha fatto affacciare da finestre e balconi i residenti del quartiere, sono rimasti coinvolti almeno quindici ragazzi. Alcuni hanno partecipato a quello che è sembrato essere un accenno di violenza fisica, altri sono rimasti testimoni della scena di caos.



In mezzo alla strada

Il branco, tra urla e affronti, ha praticamente invaso una parte della carreggiata, finendo anche in mezzo alla strada con il rischio di causare problemi al traffico veicolare o, peggio, di rasentare il pericolo dell’investimento. Non sono chiare le dinamiche che hanno portato al parapiglia, ma a un certo punto – mentre la comitiva stava passeggiando – sembrerebbe che tra due ragazzi si siano accesi gli animi. Prima, le grida, poi il tentativo di azzuffarsi. Il tutto è durato un minuto o due: come la scintilla è scattata, si è subito spenta. Non sarebbe rimasto ferito. La scena, comunque, non è passata inosservata ai residenti di via Cardeto. Alcuni si sono affacciati per vedere cosa stesse accadendo. E non è mancato chi ha tirato fuori lo smartphone per riprendere la scena con un mini-video. Non è la prima volta che il centro diventa teatro di zuffe.

È ormai dall’inizio del mese che il cuore cittadino viene preso di mira da comitive di ragazzi, spesso rivali tra loro. La situazione è costantemente monitorata dalle forze dell’ordine che, soprattutto, nel weekend predispongono servizi ad hoc per cercato di prevenire eventuali episodi di violenza. Come la maxi rissa annunciata sui social che avrebbe dovuto tenersi tra piazza Cavour e piazza Roma lo scorso 9 gennaio. Grazie al dispiegamento di divise e uomini in borghese, la potenziale zuffa è stata evitata. In compenso, era stato trovato un minorenne del Maceratese in possesso di un coltello da cucina. Una lama quasi identica è stata scovata pochi giorni dai carabinieri sotto il tappetino di un’ex copisteria di via Montebello.

