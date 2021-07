Maxi buca sul cavalcavia-groviera, la voragine nel percorso pedonale di via della Ricostruzione

ANCONA - Una maxi buca nel bel mezzo del percorso pedonale. E adesso sorge spontanea una domanda: per quanto tempo dovrà restare lì? Siamo in via della Ricostruzione, sul cavalcavia che collega piazza Ugo Bassi a piazzale Europa e che sovrasta il quartiere di Vallemiano.



Il pericolo

Qui, sul lato sinistro del percorso pedonale, nei giorni scorsi si è aperta una vera e propria voragine, pericolosissima per i pedoni e soprattutto per chi attraversa il cavalcavia in bicicletta. Il servizio manutenzioni del Comune è intervenuto collocando prima un cartello stradale che segnala - chissà perché - il divieto di superamento dei 30 chilometri orari, poi con delle transenne e dei birilli. I pedoni, per superare la buca, ora devono schiacciarsi contro il parapetto oppure attraversare la strada e cambiare corsia.



Le cause

La cause che hanno provocato il cedimento del percorso in cemento, verniciato di rosso, non sono chiare: potrebbe essere il frutto delle infiltrazioni d’acqua. Dal buco, oltretutto, esce un gran calore per via delle tubature che passano nel sottosuolo. Fatto sta che la voragine, profonda circa un metro e larga almeno cinquanta centimetri, è davvero impressionante. La speranza è che nessuno ci finisca dentro.

La presenza delle transenne e dei birilli dovrebbe essere sufficiente ad evitare il peggio, ma certo si renderà necessario un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale per riparare il camminamento di via della Ricostruzione, dove ogni giorno passano centinaia di persone.

Con l’occasione, si spera che gli operai del magazzino comunale sistemino anche la ringhiera di protezione perché pure quella perde pezzi: si interrompe all’improvviso, creando un elemento di rischio in più per chi si serve del percorso pedonale per andare da via Martiri della Resistenza al Piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA