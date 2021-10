Volontari a lavoro domenica a Portonovo per raccogliere rifiuti: coinvolti anche scout e ragazzi

ANCONA - L’Adriatic Heroes Day è l’evento di punta della campagna di rimozione rifiuti “Operation Adriatic Heroes”, il cui obiettivo è rimuovere dal Mare Adriatico circa 20 tonnellate di rifiuti.

L'attività di pulizia prende il via domenica 24 ottobre e l'associazione 2Hands Ancona ha organizzato un evento a Portonovo con il patrocinio del Comune di Ancona e del Parco del Conero nel quale saranno coinvolte altre associazioni locali, scuole e gruppi scout.

Si comincerà alle 10:30 con la pulizia della spiaggia mentre dalle 14 inizieranno i laboratori per i bambini. I più grandi avranno modo di effettuare una visita con una Guida messa a disposizione dal Parco del Conero alla scoperta delle peculiarità della baia di Portonovo.

"Si tratta di un'iniziativa molto interessante che è coerente con le altre già organizzate nelle scorse settimane che, come Ente Parco del Conero sosteniamo convintamente - ha detto il Presidente Daniele Silvetti - sia per gli aspetti pratici di offrire un servizio che tuteli l'ambiente, che per quelli educativi che riguardano il rispetto della natura soprattutto se destinato ai più giovani. Oltre a patrocinare l'iniziativa abbiamo messo a disposizione una guida che illustrerà ai partecipanti le caratteriste geo-morfologiche dei luoghi e i passaggi della storia naturalistica che caratterizzano la zona di Portonovo. Sarà sicuramente una giornata utile e piacevole alla quale auspichiamo una partecipazione numerosa".

