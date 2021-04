Vola da più di tre metri mentre sta facendo lavori a una imbarcazione: è grave

ANCONA - Stava facendo dei lavori in un'imbarcazione questa mattina in zona Mandracchio quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è volato a terra da più di tre metri. Momenti di grande paura per un uomo di 65 anni con l'intervento immediato dell'automedica e della Croce Gialla che lo hanno portato per tutti gli accertamenti del caso dopo il politrauma al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso.

