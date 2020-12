Addio a Vittoria, stroncata da un malore a 61 anni. Era una pietra miliare dell'Ufficio Ragioneria del Comune

ANCONA - Venerdì si era fermata in ufficio fino a tardi. Tante ancora le pratiche da smaltire in vista della fine dell’anno. Le ultime. Perché ieri mattina un malore fulminante l’ha strappata alla vita. Vittoria Forlani, dipendente del Comune, settore Ragioneria, residente a Offagna, se n’è andata a 61 anni.

I ricordi

In poco tempo il dolore per quella perdita assurda e improvvisa ha unito i suoi colleghi che hanno sempre ammirato la sua passione, la dedizione al lavoro e la disponibilità per tutti. Per conto del Comune gestiva tutti i pagamenti e i contatti con i fornitori. Una figura chiave nel lavoro ordinario di Palazzo del Popolo. «Una pietra miliare dell’ufficio Ragioneria» sintetizza l’assessore al Bilancio, Ida Simonella. «Vittoria è venuta a mancare all’improvviso. Tutti sanno che era una persona straordinaria e sul lavoro intelligente, generosa e capace, di grande competenza e senso di responsabilità - il saluto della Simonella in un post su Facebook - Mi ha riferito una collega che ieri (venerdì, ndr) si erano sentite. Vittoria le aveva detto che avrebbe fatto tardi in ufficio, troppo il lavoro da portare avanti e tante le pratiche da chiudere per fine anno. Ha sempre fatto tutto e a grandi livelli in silenzio, senza enfasi, dritta alla sostanza. Un esempio davvero. Grazie Vittoria, un abbraccio ai suoi cari». «Vittoria era un pezzo di storia del servizio Ragioneria - il ricordo di Luca Talevi, Cisl - Una professionista seria e dalla squisita cordialità. Un pilastro di quell’ufficio con il suo compito di responsabile dell’ufficio Iva e non sarà semplice sostituirla. Non era iscritta al nostro sindacato ma aveva sempre partecipato alle questioni contrattuali».



I colleghi

«Ricordo anche io Vittoria, che dispiacere» il commento dell’ex assessore al Bilancio Andrea Biekar al post della Simonella. «Non ci posso credere - le parole di Roberta Alessandrini, dirigente comunale Turismo e promozione - Ci avevo parlato due giorni fa, una persona e professionista straordinaria. Un dispiacere immenso».

