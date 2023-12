ANCONA Ladri scatenati, colpi dalle frazioni anconetane fino alla Val Musone. Almeno tre quelli messi a segno, due sono rimasti solo tentati grazie all’arrivo dei proprietari, la cui presenza ha messo in fuga la banda. Un’auto sospetta, una supercar rossa, è stata tallonata dai carabinieri: è scattato anche un inseguimento ad alta velocità tra Numana e Marcelli. Alla fine, però, la fuga dei presunti banditi è riuscita.

La paura

Tutti i blitz furtivi si sono verificati nel pomeriggio di giovedì, con il favore del buio. I primi colpi hanno riguardato due villette, una a Montacuto, l’altra a Pontelungo. Nella frazione che ospita il carcere, i ladri hanno assaltato l’abitazione scardinando la porta finestra del piano terra. Una volta dentro hanno messo a soqquadro un po’ tutte le stanze, per arraffare quanti più preziosi possibili. Alla fine hanno messo le mani su gioielli, oro e contanti per un bottino in corso di quantificazione ma che, comunque, ammonta a qualche migliaia di euro. I proprietari si sono accorti del passaggio dei ladri una volta tornati a casa. L’hanno trovata in disordine e così hanno subito chiamato il 112, la centrale che ha inviato sul posto i carabinieri per un primo sopralluogo.

Nel frattempo, però, i banditi (probabilmente gli stessi) si erano già spostati altrove: a Pontelungo, non molto lontano dalla sede della Conero Wellness. Qui il blitz è rimasto solo tentato, perché qualcuno - forse un vicino della casa prima di mira - si è accorto della presenza dei malviventi, facendoli scappare a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Lo spostamento

I ladri hanno ancora cambiato zona, spostandosi verso sud. A Camerano sono state colpite due villette, lontano dal centro abitato. Stesso modus operandi utilizzato per l’abitazione di Montacuto. I banditi hanno scardinato un infisso al piano terra e poi hanno messo a soqquadro l’abitazione, portando via quanto di più prezioso potesse avere. Ovvero: contanti, oro e gioielli. Un terzo colpo a Camerano è, fortunatamente, caduto nel vuoto. Quando i banditi hanno sentito i rumori dei proprietari rincasare, sono fuggiti a gambe levate. L’allarme sulla presenza dei ladri tra Ancona e la Val Musone ha fatto scattare le segnalazioni dei cittadini alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno iniziato a perlustrare le zone più colpite, considerando che nei giorni scorsi i ladri hanno colpito anche a Loreto e Osimo.

Il brivido

A un certo punto, i sospetti sono ricaduti su una supercar di colore rosso. Non si sarebbe fermata al controllo dei carabinieri, i quali si sono lanciati all’inseguimento. Si è svolto tra il lungomare di Numana e Marcelli, per poi proseguire nelle strade più interne. Qualcuno ha visto sfrecciare l’auto in fuga con dietro la Gazzella dei carabinieri. Forse, in quell’auto, c’erano gli occupanti della banda. È riuscita a far perdere le proprie tracce.