Lavori per 4 mesi in via della Loggia, la rivolta degli operatori: «Dopo il Covid, il restyling: così ci affossano»

ANCONA - «Ma proprio adesso?» imprecano gli operatori. Sì, proprio adesso. Dopo la pandemia e la zona rossa. E in piena estate, ora che gli affari stavano migliorando grazie al turismo. Lunedì scattano i lavori in via della Loggia. Si comincia con il primo di quattro step, dalla Portella di Santa Maria a salire verso il teatro, fino a via della Catena. Un restyling da mezzo milione di euro, aggiudicato all’impresa edile molisana Santilli Luciano & C. con un ribasso del 22,36% sull’importo dei lavori.

Durata prevista del cantiere: 4 mesi. La viabilità verrà rivoluzionata, con ampi divieti di sosta. E fino al 16 novembre l’intera via della Loggia, dove l’asfalto disastrato lascerà il posto a un pavimento in pietra arenaria, più consono al valore storico degli edifici circostanti, sarà interdetta alla circolazione delle auto, eccezion fatta per i residenti, i mezzi del carico-scarico e quelli diretti ai garage.



Le preoccupazioni

Tutti contenti? Macché. I commercianti della zona sono arrabbiati e preoccupati. Arrabbiati perché «il Comune - sostengono - avrebbe potuto scegliere un periodo diverso per avviare i lavori». Preoccupati perché, per quanto l’accesso pedonale verrà sempre garantito, «subiremo inevitabilmente un calo dell’attività, dopo il Covid e le chiusure forzate». Insomma, forse erano meglio le buche. È un paradosso, ovviamente, perché da una vita qui si invocavano le ruspe per sistemare la strada-groviera, divenuta quasi impraticabile. Tuttavia, gli esercenti restano fortemente titubanti sulle tempistiche. Si sono confrontati in un paio di occasioni con l’Amministrazione, nella speranza di ricevere notizie confortanti. Tante richieste, poche certezze.

«Volevamo parcheggi privilegiati per venire a lavorare, all’inizio ci hanno detto di sì, ma non si è saputo più nulla - spiega Maurizio Caimmi, titolare dell’edicola-tabaccheria -. Abbiamo chiesto dei piccoli ristori per le nostre attività che, dopo la pandemia, verranno ulteriormente penalizzate. Sembrava fattibile, poi hanno fatto marcia indietro. Il Comune assicura che durante i lavori resterà il percorso pedonale in sicurezza, ma quanti hanno piacere di passeggiare a fianco a ruspe e impalcature? Sinceramente, speravamo che questi lavori venissero fatti durante il Covid, almeno nessuno sarebbe stato danneggiato». La preoccupazione rimbalza da un negozio all’altro di via della Loggia, dove il doppio senso e le auto che sfrecciano a tutta costringono i pedoni ad incollarsi alle facciate dei palazzi per non essere falciati.

«Questa strada non è sicura e aspettavamo con ansia i lavori, ma certo si poteva scegliere un periodo migliore - commenta Maria De Bernardo del bar Divinus -. Rischiamo di perdere clienti, in questa fase cruciale di ripresa dopo il Covid. E con gli scavi, magari verremo invasi dai topi». Fabio Messersì, responsabile amministrativo dell’agenzia di viaggi Amatori, è sconfortato: «Nessuno ci ha avvisato, abbiamo saputo dell’inizio dei lavori dai giornali - dice -. Non so come faremo a venire a lavorare e dove parcheggeremo. Qui ci sono pure gli uffici del Tar, dell’Inail, una clinica oculistica dove i pazienti arrivano talvolta in ambulanza. Siamo tutti preoccupati: speriamo davvero che finiscano i lavori a novembre, ma si sa che al primo intoppo i 4 mesi diventeranno 8 o magari 12».

