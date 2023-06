ANCONA - Lavori quasi conclusi. Sembra vedere la luce il cantiere del ponte pedonale di Torrette. Nei giorni scorsi, infatti, sono state completate le rampe che insistono sia sul parcheggio di via Metauro che sull’area dell’ospedale regionale. All’appello manca una cosa sola: il collaudo dell’ascensore, per cui servono delle autorizzazioni specifiche. Il funzionamento dovrà ottenere il via libera dall’Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi). Intanto che venga dato il via libera all’ascensore, il passaggio pedonale verrà comunque aperto. Quando? La stima è per metà giugno.

La settimana prossima sono attesi anche i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo il nuovo asfalto di via Conca. Per quanto riguarda il cavalcavia, si tratta di una delle opere più attese non solo dal quartiere, ma da tutti gli utenti dell’ospedale regionale. L’intervento complessivo si aggira attorno agli 800mila euro. Il doppio collaudo ha superato tutti i test, in pratica il ponte è pronto. L’accesso dal parcheggio è consentito tramite una pedana fruibile anche dai portatori di disabilità, mentre dall’altro lato del ponte, quello più vicino all’ospedale, si sale attraverso una scala ricavata all’interno del pilastro e un ascensore esterno (capienza fino a 13 persone). Il ponte pedonale è posizionato ad un’altezza di 5,25 metri ed è lungo 25 metri.



Il suo utilizzo è fondamentale, perché permette ai pedoni di attraversare la pericolosissima via Conca in totale sicurezza. Inoltre, con la fruibilità del sovrappasso, si elimina il semaforo pedonale che rallenta la viabilità, vista la frequenza con cui quel tratto è particolarmente battuto dai mezzi pesanti per raggiungere l’autostrada. È stato un cantiere travagliato, per via dei ritardi accumulati e della difficoltà di reperire i materiali per completare l’infrastruttura. Il ponte doveva essere concluso il 26 settembre dell’anno scorso. Con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, ma ormai ci siamo.