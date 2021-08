Vedono un corpo disteso a terra, paura nella notte: era di un 20enne vittima di una aggressione

ANCONA - Momenti di grande paura quelli vissuti questa notte intorno alle 1,30 in via Martiri della Resistenza all'altezza del civico 36 dove alcune persone hanno visto una persona a terra pensando subito al peggio. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto la Croce Gialla, l'automedica ed anche i carabinieri che hanno poi capito come il giovane di 20 sia stato molto probabilmente vittima di una aggressione. Anche a causa di un trauma cranico e per tutti gli accertamenti del caso il giovane è stato portato all'ospedale di Torrette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA