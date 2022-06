Non è vaccinato, sospeso un Oss del Pronto soccorso: è lo stop n.33 all'ospedale di Torrette

ANCONA - E sono 33. Si aggiorna la contabilità dei sanitari no vax sospesi dall’ospedale regionale. L’ultimo ad essere stoppato a Torrette è un operatore socio-sanitario in servizio al Pronto soccorso di Torrette. Ha rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, dunque per lui è scattato l’immediato allontanamento dal posto di lavoro, per effetto del combinato di leggi sul contrasto alla diffusione della pandemia.



Si tratta della trentatreesima sospensione disposta dalla direzione generale degli Ospedali Riuniti, anche se nel frattempo molti no vax sono stati reintegrati perché sono guariti dal Covid o hanno deciso di sottoporsi alla profilassi (due nell’ultima settimana). Lunedì scorso si è riunito il Gruppo di controllo di Torrette che, all’esito dell’iter di accertamento dell’obbligo vaccinale, ha deciso di sospendere l’Oss del pronto soccorso con effetto immediato, con privazione dello stipendio e di ogni altra forma di retribuzione fino a quando non dimostrerà di aver avviato o completato il ciclo vaccinale primario o essersi sottoposto alla dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.



Scadrà a fine anno, infatti, l’obbligo vaccinale per gli operatori del sistema sanitario, unica categoria per cui esiste ancora questo vincolo. Infatti, il decreto numero 1 del gennaio 2022, convertito in legge a marzo, resterà in vigore fino al 15 giugno: scade con almeno 3,3 milioni di over 50 non in regola in tutta Italia. Il Governo non ha intenzione di prorogare il provvedimento, anche nella parte in cui prevede che siano tenuti a vaccinarsi i lavoratori della scuola, i militari e le forze dell’ordine. L’unica eccezione è rappresentata appunto dagli operatori sanitari, per i quali l’obbligo vale fino al 31 dicembre prossimo.

