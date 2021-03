Un morto e due intossicati gravi per il monossido di carbonio, tragedia all'ora di cena

ANCONA - Tragedia in via Cupramontana dove una persona è morta e due sono rimaste gravemente intossicate dal monossido di carbonio probabilmente. A perdere la vita un uomo, di età ancora non precisata, mentre sono in gravi condizioni una donna di 80 anni e un uomo di 49. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e le ambulanze coordinate dal 118: due della Croce Gialla di Ancona, una dell'Avis di Montemarciano a cui si è aggiunta anche l'automedica.

L'appartamento si trova al secondo piano. L'anziano è stato trovato morto in camera da letto. Sempre in camera da letto è stato trovato l'uomo di 49 anni, la donna invece era nel salotto. C'era anche un cane che è stato portato in salvo da alcuni condomini.

