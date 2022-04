Completamente ubriaco, disteso a terra privo di sensi: immagini da incubo per i residenti del palazzo

ANCONA - Uno dopo l'altro si sono accorti di un un uomo disteso a terra che non rispondeva e non dava segni di vita: momenti di trambusto quelli vissuti oggi intorno alle 15 in via Macerata dove i residenti di un palazzo hanno pensato al peggio quanfdo hanno visto un ghanese di 40 anni disteso a terra. Immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla che ha preso in cura l'uomo completamente ubriaco per poi portarlo per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.

