Ancona, ubriaco cade a terra dentro casa. Soccorso solo dopo 4 ore dopo l'allarme di un vicino

ANCONA - Brutta disavventura per un 54enne che ieri, intorno alle 13, è caduto nel suo appartamento in via Giordano Bruno ed è stato soccorso dopo 4 ore. L’uomo, vittima di un abuso alcolico, è rimasto a terra, quando nella casa non c’era nessuno. Ha cominciato a gridare per chiedere aiuto ma solo alle 17 un vicino lo ha sentito e ha dato l’allarme.



Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Gialla. I primi hanno permesso l’ingresso nell’appartamento dove poi il personale della Croce Gialla ha soccorso l’uomo. Le sue condizioni non sono state definite particolarmente gravi ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per verificare l’esito della caduta a terra. © RIPRODUZIONE RISERVATA