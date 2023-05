Tunisino portato in ospedale con traumi e ferite al volto dopo una accesa lite sul bus

ANCONA - Tensione, nervosismo e poi anche la zuffa. Il tutto a bordo di un bus: la violenta lite oggi intorno alle 13 quando sul pullman che stava percorrendo via Giannelli si è accesa una lite con un tunisino di 30 anni che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari con la Croce Gialla che è intervenuta sul posto insieme all'automedica per poi portare i giovane con un trauma toracico e una ferita al volto all'ospedale di Torrette. Sul posto per mettere a fuoco l'accaduto anche due volanti della Questura.