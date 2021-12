Travolto da una colonna di un frigo congelatore, momenti di paura per un trentenne

ANCONA - Momenti di paura a Collemarino intorno a mezzogiorno di oggi per un ragazzo di 30 dell'est Europa che lavora per una ditta di arredamenti travolto da una colonna di un frigo congelatore che aveva scaricato poco prima insieme ad altri operai. Tempestivo l'intervento della Croce Gialla, sul posto anche una volante della questura con il giovane che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

