Ancona, tamponamento sotto la Galleria Risorgimento. Una famiglia ferita, a rilento il traffico diretto in periferia

ANCONA - Padre, madre e bambino finiscono all'ospedale dopo un incidente stradale. Si è trattato di un tamponamento, alle 16.30, sotto la Galleria Risorgimento, che ha mandato in tilt il traffico in uscita da Ancona diretto verso la periferia, a quell'ora molto intenso. Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 e due ambulanze della Croce Gialla di Ancona. Il ferito, un uomo di 24 anni, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette; la madre e il bambino al pediatrico Salesi. Tutti e tre non sono particolarmente gravi. Sul posto anche 5 pattuglie della polizia locale per tentare di sbloccare il traffico, rimasto a lungo bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi.

