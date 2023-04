Suona a a casa ma l'amica non le risponde: ecco cosa era successo in via Saracini

ANCONA - Paura, preoccupazione poi questione chiarita. Una signora prova ripetutamente a chiamare un'amica in via Saracini, dietro a via Giordano Bruno con la preoccupazione che cresce considerate le mancate risposte. E così chiede l'intervento dei vigili del fuoco e della Croce Gialla ma proprio un attimo prima di entrare in casa da una finestra un membro dell'equipaggio della Croce Gialla ricorda di essere intervenuto proprio in quello stabile per portare una signora in ospedale.