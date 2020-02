Ancona, sudamericano va in giro al Piano con un coltello. Fermato e denunciato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa mattina gli agenti delle volanti delladi Ancona hanno effettuato diversi controlli nella zona del. Verso le 10, in corso Carlo Alberto, procedevano al controllo di un veicolo condotto da un 25 enne anconetano di origini sudamericane il quale, fin da subito, contestava il controllo. «Non potete fermarmi... non avete nessun diritto» erano le dichiarazioni del giovane verso i poliziotti per cercare di sviare il controllo. In effetti c'era un motivo del suo atteggiamento: all'interno del giubbotto, gli agenti rinvenivano un coltello a serramanico della lunghezza di una ventina di centimetri, che veniva sequestrato. Accompagnato in Questura il giovane veniva denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.