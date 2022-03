Stalking nei confronti dell'ex fidanzato con pressioni e minacce: donna di 44 anni ammonita dal questore

ANCONA - Ancora un ammonimento per stalking firmato dal Questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, che è stato notificato in queste ore ad una donna, residente fuori provincia, per le condotte poste in essere nei riguardi di un anconetano, con il quale aveva intrattenuto una relazione affettiva per circa un anno.

APPROFONDIMENTI MAIOLATI SPONTINI Vola giù dalle mura cittadine, giovane donna finisce in un...

Il provvedimento disposto dal Questore si è reso necessario in quanto la 44 enne, non accettando la fine della relazione con l’ uomo, di alcuni anni più grande, ha posto in essere in essere una serie di condotte moleste e persecutorie, volte a farlo desistere dalla decisione di chiudere la storia d’amore e ricondurlo a se’, arrivando a tentare di indurlo a questa decisione, minacciando di avvicinare la ex moglie e di figli.

Le minacce e le molestie sono state effettuate attraverso una profusione di messaggi e mail, che l’uomo ha prodotto nell’istanza di ammonimento, che testimoniano come la donna non si rassegnasse alla conclusione della relazione sentimentale e che hanno indotto l’anconetano a temere per l’incolumità sua, ma soprattutto dei suoi familiari.

Il continuo perdurare di queste condotte ha alla fine indotto l’uomo di circa 50 anni a rivolgersi alla Polizia di Stato per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte ossessive. Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa, ha emesso il provvedimento dell’ Ammonimento ex art. 8 della Lex n.38/2009, intimando alla stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. La misura di prevenzione nota come “Ammonimento del Questore”, costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno di condotte ossessive e prevaricatrici, prima che degenerino, e si concretizzino in azioni violente, sia di tipo fisico che di tipo psicologico.

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA