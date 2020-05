Ancona toglie i lucchetti alle spiagge: fino a venerdì si può passeggiare in riva al mare

ANCONA - Tutti al mare. Solo per passeggiare o respirarne l’aria, per il momento. In attesa che entri a regime, dal 29 del mese, l’inizio della stagione balneare vera e propria. Oggi le spiagge di Palombina, Passetto e Portonovo riaprono alla gente che, prevedibilmente, scenderà numerosa nella battigia, anche se si tratta di una giornata lavorativa. Per molti sarà come avvertire un senso di liberazione, quasi un’uscita da un brutto sogno dettato dal Covid 19, un auspicabile ritorno alla normalità.



Anche se le incognite sono ancora tante e la soglia dell’attenzione per l’emergenza sanitaria deve essere sempre tenuta molto alta. Peraltro sarà un ritorno alla normalità ancora incompleto, considerando che saranno cinque i giorni di libero accesso alle spiagge, evitando assembramenti e stazionamenti, come ha ribadito il sindaco Valeria Mancinelli che ha previsto il ritorno del divieto per il prossimo fine settimana sicuramente per Portonovo ed il Passetto, mentre potrebbero esserci spiragli per Palombina. Tutto dipenderà da come evolverà la situazione e dal senso di responsabilità degli anconetani. Fino a lunedì 25, quando saranno accessibili di nuovo le spiagge, prologo alla totale riapertura degli stabilimenti e l’inizio della stagione balneare.





L’attesa

A Portonovo, peraltro, proprio per questo stop&go i ristoranti e gli chalet della baia hanno deciso di non riaprire da oggi, seppure possano farlo. In un momento difficile, in cui in molti regnano ancora tanti dubbi per la delimitazione delle distanze e per l’adeguamento alle disposizioni previste, senza considerare che almeno all’inizio saranno in pochi quelli che potrebbero optare per un pranzo od una cena al mare, hanno scelto di prendere tempo. Di vederci più chiaro. E soprattutto di organizzarsi. Per questo motivo non riapriranno i locali del lato molo. Non lo faranno ancora Il Clandestino e SpiaggiaBonetti, mentre a metà settimana è prevista la riapertura di Giacchetti e della Capannina, nel lato fra Torre e chiesetta. Così come dovrebbe succedere in piazzetta, al Plaza. Apertura completa rimandata al 25 maggio. Riaprirà invece il 29 maggio Boschetto, il bar-ristorante-pizzeria annesso (ma quest’anno avrà ingressi separati) al campeggio comunale della Torre, la cui apertura è programmata per lo stesso giorno.

Il ticket

Ma oggi, sempre a Portonovo, torna in vigore la sosta a pagamento, che gli altri anni iniziava l’1 maggio. Immutato il pedaggio, rispetto allo scorso anno: fino alla fine di giugno 5 euro per l’intera giornata e 80 centesimi per ogni ora. Ieri l’accesso alla baia è stato sempre monitorato dagli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato un ferreo controllo sia da postazione fissa alla rotatoria, sia con pattugliamenti attorno alla baia. Via libera solo a chi aveva intenzione di passeggiare nei sentieri o a chi andava a ritirare il cibo d’asporto ai ristoranti Il Laghetto o Pesci Fuor D’Acqua che hanno attivato questo servizio, su prenotazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA