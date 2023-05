Spaventoso scontro frontale: portati in ospedale un uomo e una ragazza

ANCONA - Schianto da brividi attorno alle 13,30 lungo la Statale 16, all’incrocio con la Strada Vecchia del Pinocchio, nei pressi dello store Scavolini: per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente, una Citroen ed una Hyunday Atos che, per via dell’impatto violento, è stata scaraventata contro un palo della luce, sullo spartitraffico.

Due persone sono rimaste ferite: una ragazza e un uomo. Entrambi sono rimasti sempre coscienti e sono stati trasportati al pronto soccorso di Torrette. Più grave l’uomo, ma nessuno è in pericolo di vita. Sul posto, il 118 con l’automedica e la Croce Gialla, i vigili del fuoco e la Polizia locale.