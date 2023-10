ANCONA Si finge un’ispettrice del lavoro per far avere la Naspi - l’indennità di disoccupazione per chi ha perso involontariamente il lavoro - ad una complice, arrivando anche a minacciarne il titolare.



La vicenda



Truffa sventata grazie alle indagini dell’ispettorato territoriale del lavoro di Ancona, in collaborazione con i carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato lavoro di Ancona), che hanno smascherato una donna di origini straniere che si spacciava per un’ispettrice del lavoro senza averne la qualifica. L’obiettivo era quello di agevolare la corresponsione dell’indennità di disoccupazione (Naspi) di una complice. E per centrarlo, la falsa ispettrice ha prima spaventato telefonicamente il datore di lavoro segnalando presunte irregolarità ai danni della dipendente; poi gli ha proposto di insabbiare il procedimento ispettivo in cambio del licenziamento della complice che lavorava per lui.

L’iter







Le indagini successive, attivate dallo stesso imprenditore insospettito dal comportamento della finta ispettrice, hanno portato all’accertamento dell’ipotesi di reato di truffa aggravata e usurpazione di funzioni pubbliche da parte delle due complici, denunciate all’autorità giudiziaria.

Una tentata truffa finita male per le due furbette, dunque, che sono state scoperte grazie alla segnalazione dell’imprenditore e all’intervento dell’ispettorato del lavoro e dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Ancona.

Ora le due donne dovranno subire un processo in cui verranno contestati loro i reati di truffa aggravata e usurpazione di funzioni pubbliche, fattispecie che si verifica nel caso in cui ci si appropri di attribuzioni inerenti al pubblico impiego, come fingersi ispettrice del lavoro, appunto.