ANCONA - Clochard che orinano in strada, si ubriacano, dormono sotto casa della gente. Non c’è pace in via Lamaticci, dove l’esasperazione dei residenti si tocca con mano. «Qualcuno ha pensato bene di mettere un materasso nell’androne di un’abitazione, violando una proprietà privata» protesta una signora che spesso si è rivolta alle forze dell’ordine per segnalare il disordine e il degrado che regnano nel quartiere di fronte alla stazione ferroviaria.

«Per un periodo - racconta - le cose sono andate un pochino meglio perché, a forza di denunciare, siamo stati ascoltati. Finalmente eravamo riusciti a far chiudere il cancello di una piattaforma che si era trasformata in un luogo di bivacco, dove gli stranieri bevevano, mangiavano, dormivano. Ma adesso siamo punto e a capo». I residenti si lamentano per la sporcizia e l’inciviltà dilagante.

«C’è chi orina sui muri, chi dorme per strada - continua la signora -. Così non si può più andare avanti, siamo stanchi di sopportare e stare zitti». Un residente tempo fa aveva deciso di sporgere denuncia per una serie di episodi di degrado, ma per tutta risposta qualcuno gli ha lanciato sassate sul balcone, colpendo anche il suo gatto. Una vera e propria forma di ritorsione.