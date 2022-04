Sorpreso tre volte a guidare con la patente revocata: pioggia di multe per un 41enne

FALCONARA - Sorpreso tre volte in due anni a guidare con la patente revocata, ha totalizzato 7.800 euro di sanzioni, due denunce all’autorità giudiziaria per guida senza patente reiterata e due auto confiscate. E’ il record messo insieme da un italiano di 41 anni, residente fuori regione, che negli ultimi mesi è incappato due volte nei controlli della polizia locale di Falconara, dopo che la patente gli era stata revocata dalla prefettura della provincia di residenza.

L’uomo, nei giorni scorsi, è stato identificato dagli agenti impegnati in un posto di blocco mentre viaggiava a bordo di una vecchia Volkswagen Golf: dai controlli è emerso che la patente gli era stata revocata nel 2021 e che all’inizio del 2022 era stato già pizzicato dalla polizia locale di Falconara alla guida di una vecchia Bmw, durante gli accertamenti per un incidente stradale. Tanto la Golf, quanto la Bmw (che tra l’altro era priva di assicurazione) sono state sequestrate ai fini della confisca e il 41enne è stato denunciato per la seconda volta dall’inizio dell’anno.

Sempre nei giorni scorsi, in occasione di controlli stradali, gli agenti della polizia locale di Falconara hanno pizzicato anche un egiziano di 23 anni che si era messo al volante di una vecchia Alfa Romeo senza aver mai conseguito la patente. Il giovane era stato già sorpreso a guidare senza patente a novembre del 2021, quando era stato sanzionato per 5.100 euro sempre dalla polizia locale di Falconara. Trattandosi di un comportamento reiterato, anche nel suo caso è scattata la denuncia e il sequestro dell’auto ai fini della confisca.

Sono inoltre in corso accertamenti sulla autenticità della patente di un tunisino di 37 anni, identificato sempre durante i controlli stradali delle ultime settimane. Dall’inizio dell’anno sono stati 20 i veicoli sprovvisti di assicurazione sottoposti a sequestro dal Comando falconarese, due i conducenti sorpresi a circolare su veicoli già soggetti a sequestro e tre quelli che guidavano senza aver conseguito la patente.

