Ancona, le sirene del porto per i lavoratori del mare costretti a lunghe permanenze a bordo

ANCONA - A mezzogiorno del Primo Maggio le sirene del porto hanno suonato ricordando a tutta la città l'impegno dei lavoratori del mare. L'iniziativa, nata dall'Ics, è stata promossa dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Un gesto di vicinanza e solidarietà per tutti i lavoratori del mare costretti in questo periodo di emergenza sanitaria a lunghe permanenze a bordo.

E’ questa la motivazione dell’iniziativa della International Chamber of Shipping – Organizzazione Mondiale dello Shipping – che, in occasione della Festa del Lavoro, ha chiesto, come segnale di vicinanza a tutti i marittimi, che tutte le navi attraccate in tutti i porti del mondo azionassero le sirene di bordo.

Il video dell'iniziativa, di Fabio Spaccavento, del Corpo dei piloti del porto di Ancona, è diventato virale raccogliendo, in particolare, il consenso di tutte le persone che vivono e lavorano sul mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA