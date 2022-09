ANCONA - Il Covid non risparmia la giunta Mancinelli. Sarebbero infatti ben tre gli assessori positivi al virus. I tamponi effettuati nei giorni scorsi avrebbero confermato la positività con conseguente isolamento domiciliare. Al momento le condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni.

A casa con qualche linea di febbre gli esponenti politici alle prese con il Covid avrebbero evidenziato altri problemi sempre legati al Coronavirus come tosse, raffreddore e una leggera inappetenza. Un quadro clinico non preoccupante almeno per due dei tre assessori, mentre un terzo sembrerebbe essere più in difficoltà con dolori diffusi alle articolazioni oltre ad un senso di spossatezza. Con il passare dei giorni il quadro clinico sembra essere sulla via del miglioramento con la speranza che per il fine settimana si possano avere dei tamponi negativi.

Notata l'assenza

L’assenza degli esponenti politici è stata notata in Comune, personale ed esponenti comunali hanno iniziato a chiedere informazioni sullo stato di salute degli esponentid ella Giunta. Quello che trapela nonostante la delicatezza del caso è un quadro clinico come detto non preoccupante anche per il fatto che questi esponenti politici si erano già sottoposti nei mesi scorsi alle vaccinazioni cosa che in qualche maniera li sta aiutando nel decorso della malattia.