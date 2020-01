Ancona, si perde in una strada di campagna e resta impantanato con l'auto. Lo ritrovano dopo alcune ore

ANCONA - Si perde in una strada di campagna, resta impantanato con l'auto in un campo, e lo ritrovano dopo un paio d'ore perché impossibilitato ad utilizzare il telefono cellulare. E' accaduto ieri sera, nella zona sud di Ancona, a un 75enne, che era appena uscito da un ambulatorio medico.

L'uomo ha imboccato una delle strade della Baraccola convinto di poter accedere all'asse, ma nel dedalo di viuzze è finito in una strada di campagna dove, poi, facendo manovra, è rimasto impantanato con l'auto. E' riuscito ad avvertire i famigliari ma per la tensione del momento ha rotto il telefonino. Intorno alle 19 è iniziata così una vasta ricerca che ha coinvolto carabinieri, polizia, vigili del fuoco, 118 e Croce Gialla di Ancona. L'uomo è stato ritrovato dopo circa due ore e ha potuto far rientro a casa.

