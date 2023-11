ANCONA Il Natale di Ancona porta con sé delle dolci sorprese. Ha aperto ieri pomeriggio il primo pop up store anconetano del maestro Iginio Massari. Cinque vetrine nella centralissima piazza Kennedy, a due passi da corso Garibaldi e dal Teatro delle Muse, che ospiteranno almeno fino alla prossima Pasqua le creazioni del pasticcere bresciano.

La new entry





Un temporary store, insomma, come già ne erano comparsi a Civitanova Marche e Pesaro. «Le Marche sono una regione che ci ha dato grosse soddisfazioni» spiega Raffaello Pierucci, direttore commerciale del brand Iginio Massari Alta Pasticceria. «E visto che c’è grande attenzione per la qualità dei prodotti, ritenevamo che Ancona - in qualità di capoluogo di regione - fosse una tappa obbligata» continua. Quello dorico diventa dunque il quindicesimo negozio del mastro pasticcere più famoso d’Italia, affiancandosi a quelli aperti anche a Milano, Bologna, Napoli e Roma. Nemmeno la scelta della location è casuale: piazza Kennedy e non il vicinissimo corso Garibaldi, preferito invece da tanti altri brand nazionali. «Siamo di fronte alle Muse, in una piazza di passaggio e funzionale ad incrociare la clientela locale e non solo» dice Pierucci. I prodotti in vendita saranno quelli che contraddistinguono la produzione di Iginio Massari. «Il Re è il panettone» sottolinea però il direttore commerciale guardando al momento dell’anno.



Una vera e propria eccellenza, premiato a livello internazionale, dal costo di oltre 40 euro al chilo. Con lui, lievitati e tanta altra pasticceria confezionata - dalle praline alle mousse, passando per una varietà particolare di caffè. «Tutti prodotti che arrivano direttamente dal laboratorio di Brescia del Maestro» assicura Pierucci. «La speranza è che si possa prolungare anche oltre Pasqua - riprende -. In quel caso, cambieremmo l’offerta con prodotti tipicamente estivi». Quella di Iginio Massari non è però l’unica sorpresa del Natale anconetano.



Dall’altra parte di corso Garibaldi, in piazza Cavour, il prossimo 18 novembre aprirà Epicenter Boutique, altro temporary shop ma di prodotti per capelli, del coiffeur Marco Domenichelli. La location scelta è il vecchio chiosco della Polizia Locale, sul lato verso corso Stamira della piazza. Qui fervono i preparativi in attesa dell’apertura.