Sexy abusi e stalking, donne all’angolo ma c’è un rifugio per le vittime di violenza. Ecco quale è la location

ANCONA - Sarà in un appartamento di 132 mq messo a disposizione gratis dal Comune, in via Senigallia al Piano, la nuova sede dell’associazione Donne e Giustizia, scelta dall’amministrazione come partner per le attività del Centro antiviolenza.

Palazzo del Popolo ha messo a punto in una determina la concessione in comodato d’uso dell’immobile, al secondo piano di una palazzina al civico 16, da utilizzare come sede del Centro Antiviolenza e per le attività ad collegate, compresa l’apertura all’utenza per 15 ore a settimana.



Nel gennaio 2021 la giunta Mancinelli aveva approvato un progetto per le azioni di contrasto e prevenzione alla violenza di genere in cui si prevedeva l’apertura di una nuova sede del Centro antiviolenza in un appartamento messo a disposizione dal Comune. E nel settembre scorso era stato assegnato l’immobile in via Senigallia 16 da destinarsi a fini sociali come co-finanziamento al progetto per le attività a contrasto della violenza di genere ed in particolare per la sede del Centro antiviolenza. Il 9 dicembre la giunta comunale aveva definito la concessione in comodato d’uso gratuito dell’appartamento da 132 mq, che sul mercato delle locazioni ha un valore stimato di circa 7.700 euro l’anno.

La concessione gratuita dell’appartamento s’inquadra tra le attività svolte dal Comune nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, utilizzando anche le risorse messe a disposizione dalla Regione Marche dei Comuni capofila degli ambiti sociali territoriali per il sostegno ai Centri Antiviolenza, che gestiscono anche case rifugio per vittime della violenza di genere, donne maltrattate e figli in situazioni di pericolo.

Grazie ai contributi regionali l’appartamento di via Senigallia è stato sottoposto ad interventi di manutenzione per una spesa di 13.462 euro. «La violenza di genere è un fenomeno in crescita esponenziale - si legge nel documento istruttorio allegato alla determina -. Il numero di donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza ed alle strutture di supporto è in costante aumento. La crisi economica ha accresciuto le situazioni di disagio familiare e la pandemia ha acuito le condizioni di chi vive in situazione di rischio fisico e psicologico».



I casi di violenza tra le mura domestiche ha determinato un numero crescente di donne che necessitano di un servizio specialistico per chiedere aiuto e protezione. Come partner per la gestione delle attività del Centro antiviolenza il Comune ha scelto l’Associazione Donne e Giustizia onlus. Presieduta dall’avvocato Roberto Montenovo, l’associazione dal 1984 offre assistenza legale e psicologica alle vittime di violenza, dai soprusi di natura psicologica dallo stalking, dai maltrattamenti agli abusi sessuali. Nel 2021 Donne e Giustizia ha preso in carico circa 140 donne. L’età media delle donne che chiedono assistenza recentemente si è abbassata, con casi anche di vittime appena maggiorenni.

