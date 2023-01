Seduto su una panchina, sembra morto. Lo svegliano e il ragazzo di 23 anni si arrabbia

ANCONA - Più di una persona che è passata lì e lo ha visto seduto immobile sulla panchina nonostante il freddo ha pensato al peggio. Immobile nonostante i rumori, stava dormendo su una panchina in via XXXIX Settembre - piazza Kennedy - fino a che un cittadino molto preoccupato ha chiesto l'intervento della Croce Gialla che insieme all'automedica si è portata sul posto con il giovane - 23 anni - che è stato svegliato per il sollievo dei volontari ma anche per la rabbia del ragazzo straniero che ha raccontato di essersi concesso solo un po' di riposo. Che poi ha continuato non avendo bisogno di alcuna assistenza.