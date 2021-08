Scooter centrato in pieno da un'auto lungo la Flaminia: donna portata al pronto soccorso

ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo, un altro schianto auto-scooter: l'incidente si è verificato intorno alle 18 di oggi lungo la Flaminia all'altezza di villa Adria con uno scooter che procedeva in direzione Senigallia centrato in pieno da un'auto che viaggiava in direzione opposta. Momenti di grande apprensione, sul posto oltre alla Croce Gialla anche l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia municipale con una donna di 45 anni che era passeggero sullo scooter portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

