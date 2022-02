Scontro frontale tra due auto, momenti di grande paura: tre feriti tra cui una bambina di 8 anni

ANCONA - Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio in via del Barcaglione all'altezza dell'incrocio con via Metauro a Torrette: tre persone sono rimaste ferite, tra loro una bambina di 8 anni portata al Salesi mentre i due adulti sono stati traspostati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto oltre alla Croce Gialla anche l'automedica e un altro mezzo del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi dlel'incidente. Le condizioni dei tre feriti non destano preoccupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA