Scontro tra auto e scooter al Piano, un ragazzo di 25 anni ricoverato per un politrauma

ANCONA - Un ragazzo di 25 anni straniero è finito all'ospedale dopo un incidente al Piano. Si tratta di un 25enne che ha riportato una serie di traumi e che non è in pericolo di vita. Era in sella a uno scooter che è entrato in collisione con un'auto all'incrocio tra corso Carlo ALberto e via Lorenzo Lotto. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Gialla che, dopo i primi soccorsi sul posto, ha effettuato il trasferimento al pronto soccorso di Torrette. Qui le condizioni del ragazzo sono apparse gravi anche se, dopo i primi accertamenti, non è in pericolo di vita.

