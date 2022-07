Nuovo scontro tra un'auto e uno scooter: tanta paura, un ferito

ANCONA - E' di un ferito, per fortuna non grave, il bilancio dell'incidente tra un'auto e uno scooter avvenuto poco fa agli Archi. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale che sono intervenuti per i rilievi, l'autoveicolo e il motociclo sono entrati in contatto in via Marconi. Sul posto si sono portate anche una squadra dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure. Durante le operazioni di soccorso e dell'intervento necessario a liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti nell'incidente, il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. La situazione agli Archi è poi tornata lentamente alla normalità.