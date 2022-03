Scontro tra auto e scooter: due ventenni portati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette

ANCONA - Un altro scontro tra auto e scooter sulle strade del capoluogo: l'incidente questa mattina lungo viale Marconi dove per cause ancora in fase di accertamento si è verificato questo incidente con due giovani, un ragazzo di 20 anni e una ragazza anche lei ventenne, sono caduti e sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette grazie al tempestivo intervento della Croce Gialla e dell'automedica. Sul posto per tutti i rilievi anche una pattuglia della polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: 11:51

