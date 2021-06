Scontro tra auto e moto: centauro di 71 anni vola a terra, portato al pronto soccorso

ANCONA - Una lista sempre più lunga quella degli scontri tra auto e scooter. Nel pomeriggio un altro incidente lungo via XXIX Settembre nei pressi dell'ingresso del parcheggio Traiano con un uomo di 71 anni che è caduto a terra dopo l'urto e l'immediato intervento della Croce Gialla che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso anche se le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione.

