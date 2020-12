Schianto tra due auto in via Martiri della Resistenza, giovane coppia trasportata al pronto soccorso

ANCONA - Una giovane coppia finisce all'ospedale dopo una carambola di auto in via Martiri della Resistenza. Si tratta di un ragazzo di 23 anni e di una ragazza di 20 che viaggiavano a bordo di una Smart entrati in collisione con un'altra vettura. Ci sono i rilievi della polizia locale in corso: tra le ipotesi che questa vettura stesse effettuando una inversione di marcia. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Gialla di Ancona che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale regionale con un codice di medià gravità. In via Martiri della Resistenza ci sono stati rallentamenti alla viabilità.

