Truffa romantica ad Ancona, adescata sul web si fa portare via 250mila euro da uno sconosciuto

ANCONA - E' l'ultima frontiera della truffa online, quella che gli investigatori chiamano "truffa romantica". Secondo il report della polizia delle comunicazioni di Ancona, diffuso alla vigilia dell'Internet safer day, sono aumentate le truffe che vedono come vittime soprattutto donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni, circuite da uomini conosciuti in rete e indotte con stratagemmi sentimentali a versare ingenti somme di denaro a truffatori senza scrupoli. Tra le denunce ricevute si è registrato un caso in cui gli importi versati, a più riprese e nell’arco di diversi mesi, ha raggiunto la cifra di 250mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA