Ancona, rubata la bandiera delle Marche dal palazzo del consiglio regionale

ANCONA - Rubata la bandiera delle Marche apposta sul pennone di palazzo Leopardi dove ha sede l'Assemblea legislativa delle Marche. Ignoti hanno bruciato la fune che la assicurava al pennone e l'hanno portata via. Dell'episodio si sono accorti, questa mattina, i dipendenti tornati al lavoro.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini per riuscire a risalire agli autori di quello che, al momento, viene ritenuto più un atto vandalico che un atto politico, anche perché, al momento, non ci sono state rivendicazioni di sorta. Nella zona ci sono diverse telecamere e non è escluso che proprio dalle immagini della videosorveglianza possa venire impulso per risolvere la vicenda.

