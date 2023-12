ANCONA - Torna a casa e scopre il passaggio dei ladri: in fuga con oro e gioielli. Il furto è stato consumato nel tardo pomeriggio di lunedì in una villetta di Monte Dago. Il valore del bottino, stando a una prima stima, si aggirerebbe attorno ai 4mila euro. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti sul posto per i primi accertamenti.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Ancona, Pronto soccorso di Torrette preso d'assalto: sala emergenza e area Covid piene, pazienti dirottati altrove

La ricostruzione

Guardando il modus operandi, è plausibile che i ladri osservassero da tempo i movimenti degli inquilini della villetta. I malviventi hanno infatti agito quando ormai avevano campo libero: ovvero quando l’abitazione era libera e sfruttando il favore del buio. Stando a quanto ricostruito dai militari del Norm intervenuti a Monte Dago, i ladri sono entrati scavalcando prima la recinzione esterna e poi scardinando una porta-finestra situata al piano terra.

Avendo campo libero una volta dentro hanno tirato subito dritto verso la camera da letto, lasciando stare le altre stanze. Altro segnale che indica che i topi d’appartamento sapessero bene come muoversi all’interno della villetta. Cercando un po’ ovunque, hanno preso quello che hanno trovato: oro, gioielli e preziosi. Il primo valore quantificato del bottino si aggira attorno ai 4mila euro.

Il sopralluogo

Quando la proprietaria è rincasata, erano circa le 19. Ha trovato i segni di effrazione sulla porta-finestra, poi ha preso coscienza del furto una volta arrivata in camera da letto. È stata immediata la chiamata al 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto la centrale operativa ha inviato una pattuglia dei carabinieri del Norm per un primo sopralluogo. Anche la settimana scorsa i ladri avevano colpito, svaligiando una villetta al Q3 e aprendo la cassaforte dove erano contenuti preziosi e gioielli.