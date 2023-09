ANCONA - Galleria del Risorgimento chiusa per una settimana. Sono scattati ieri sera i lavori che porteranno al mini restyling del tunnel del Risorgimento, che collega via Giannelli al piazzale della Libertà. La Galleria sarà off limits dalle 21 fino alle 6 della mattina. Un range temporale stabilito dall’amministrazione per ridurre al massimo i disagi alla viabilità. Che, inevitabilmente, sarà rivoluzionata.

Gli interventi



Per quanto riguarda il cantiere, sono diversi gli interventi previsti in un’ottica di manutenzione della Galleria. Verranno effettuati lavori di pulizia delle superfici esterne, taglio della vegetazione e tinteggiatura dei due fronti agli imbocchi del tunnel, in entrata e in uscita. Questa tranche è stata affidata, per un importo di 4.880 mila euro, alla ditta Emmepitturazioni srl di Potenza Picena.



«Il servizio oggetto di affidamento consiste nel lavaggio di tutta la superficie (sia facciata attualmente di colore arancione e arco bianco) con acqua calda 100 gradi per rimuovere tutte le impurità e le parti in fase di distacco e taglio della vegetazione presente sulla sommità delle pareti con relativo smaltimento, tramite piattaforma aerea» si legge nella determina per l’affidamento dei lavori alla ditta.



La tranche parallela



Parallelamente verrà effettuata da Anconambiente anche la pulizia delle superfici interne alla Galleria rivestite in ceramica e ormai devastate dallo smog portato dal traffico intenso in uno dei punti più battuti dell’intera città. Per quanto riguarda le modifiche al traffico, le auto provenienti dal centro potranno deviare su via Isonzo, quelle provenienti da via Bocconi o da via Martiri della Resistenza potranno salire in via XXV Aprile. La linea bus 24 transiterà per via XXIV Aprile - via Rodi e via Piave.