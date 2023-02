Ragazzo somalo fermato dopo aver danneggiato una decina di auto

ANCONA - Nella tarda serata di ieri, a mezzanotte circa, la Squadra Volanti della Polizia di Stato interveniva in Corso Carlo Alberto, in quanto al numero d’emergenza era stato segnalato un uomo, palesemente in stato psicofisico alterato, intento a danneggiare delle autovetture in sosta, infrangendo i lunotti posteriori dei veicoli. La Sala Operativa diramava una descrizione del'uomo, che metteva in atto la sua condotta violenta dirigendosi verso la stazione.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, accertavano la presenza di vetri infranti e parti di alcuni veicoli danneggiati e nel contempo, alcuni cittadini presenti, indicavano la direzione di fuga dell'uomo verso il centro città. Le Volanti, giunte all’intersecazione di Corso Carlo Alberto con via De Gasperi, immediatamente intercettavano il reo intento nella sua condotta criminosa nella piazzola del parcheggio degli Archi. L’uomo cercava di allontanarsi velocemente alla vista degli agenti, ma lo stesso veniva immediatamente raggiunto e fermato.

L’uomo, un cittadino somalo di 28 anni, palesava vistose tracce ematiche in entrambe le mani e, accompagnato in Questura per gli accertamenti dovuti, veniva medicato alle ferite dal personale sanitario precedentemente allertato.

Sul posto, intanto, si accertava che una decina di auto in sosta erano state danneggiate, si invitavano i proprietari a formalizzare quanto accaduto, e per tali fatti, il 28enne veniva deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di danneggiamento.