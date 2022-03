Tamponata da un'auto ragazza di 17 anni in sella al suo scooter vola a terra: portata all'ospedale di Torrette

ANCONA - Un bruttissimo incidente, ma che per fortuna non ha avuto conseguenze particolarmente gravi.

Stava procedendo in sella al suo scooter lungo via Martiri della Resistenza quando è stata tamponata da un'auto: la ragazza - una 17enne - è caduta a terra, immediate le operazioni di soccorso da parte della Croce Gialla che ha portato la giovane all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso anche se le sue condizioni non destano per fortuna preoccupazione.

