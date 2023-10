Prova a rubare diversi articoli ma non toglie il sistema anti-taccheggio da uno. Ragazza denunciata

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30 gli operatori della Questura sono intervenuti su segnalazione nei pressi di via della Montagnola in un esercizio commerciale.



I dipendenti del negozio si accorgevano di una donna che sottraeva della merce e, nel tentativo di uscire, il sistema antitaccheggio alla porta emetteva l'allarme. La donna, italiana di circa 30 anni, aveva sottratto merce - nello specifico 11 prodotti per un valore di circa 100 euro - aveva estratto ogni prodotto dalla scatola ma, ad uno di questi, era rimasto attaccato l'antitaccheggio. Fermata subito dai commessi la giovane rientrava all'interno del negozio e, dopo essere stata invitata a mostrare quanto sottratto, immediatamente acconsentiva. All'arrivo dei poliziotti la giovane riferiva di trovarsi in un periodo economico precario, successivamente veniva accompagnata presso gli uffici di via Gervasoni dove è stata denunciata.