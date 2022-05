ANCONA - Ancora disperazione: una donna di 92 anni nel tardo pomeriggio di oggi si è lanciata dal terrazzo della propria abitazione (quarto piano) di via Benedetto Croce per crollare sul tetto di una macchina. Immediati soccorsi ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto oltre alla Croce Gialla anche l'automedica e i vigili del fuoco.

