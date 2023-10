ANCONA Inizia l’era Caglioti del corpo di polizia locale. Il neo comandante è stato incaricato dall’amministrazione comunale di portare a compimento quello che per la giunta, in particolare per il sindaco e il vice (con delega ad hoc alla polizia locale), è l’upgrade dei vigili in termini di svolgimento del ruolo. Il primo cittadino Daniele Silvetti sintetizza il concetto in una parola: «Efficientamento». Poi la spiegazione: «Riqualificare la polizia locale - afferma - significa dare loro una nuova funzione che sia utile alla tutela e alla prevenzione per la sicurezza». Tradotto: arma da fuoco in fondina, piano assunzioni e turni anche di notte.

I dispositivi



Il tema dell’armamento, che inizialmente ha fatto molto discutere, sembra ormai essere stato delineato. «Non è un tema politico - specifica il vicesindaco Giovanni Zinni - della serie: se adeguarsi o meno. Ci adegueremo come previsto dalla normativa». Quindi: pistola e sfollagente. Dispositivi che l’agente di polizia locale riceverà in dotazione nel giro di un paio d’anni, tempo utile a svolgere una formazione specifica. E poi il taser, ma in via sperimentale. «Non vogliamo disseminare la città di sceriffi, sia chiaro» tiene a sottolineare Silvetti. «Ma siamo il primo presidio sul territorio - specifica il comandante Marco Ivano Caglioti - ad ogni cittadino va data una risposta». La parola d’ordine per Zinni sarà: «Gentilezza al cittadino e autorevolezza».



Il personale



L’altro target da raggiungere è quello del rafforzamento della pianta organica: obiettivo 100 unità. In realtà la richiesta del comando all’amministrazione è di 45 nuovi agenti nel triennio 24-26. «I primi concorsi già l’anno prossimo» assicura Zinni. Ciò permetterà di arrivare allo step successivo, quello dei turni h24. «Non ci interessa fare cassa con le multe - aggiunge Silvetti -, ma abbiamo stabilito che un quarto delle risorse provenienti dalle contravvenzioni saranno utilizzate per la formazione essenziale, per le dotazioni individuali e di reparto e per le assunzioni a tempo determinato nei periodi di maggiore criticità». Il cambiamento è arrivato. Caglioti non fa mistero di avere sempre avuto una visione differente rispetto alla gestione precedente: «Non ero d’accordo con l’impostazione di prima» ribadisce il comandante. «La tendenza, su certi tipi di interventi - rimarca Zinni - era di delegare alle forze dell’ordine. Da oggi non sarà più così».



La celebrazione



La polizia locale sotto l’egida dell’amministrazione Silvetti avrà anche un momento commemorativo. «Faremo la Festa della polizia locale - assicura Zinni - con omaggi e riconoscimenti. Un modo per dare ulteriore risalto all’attività che svolge questo corpo di polizia, essenziale per il territorio». Inoltre verrà implementato il presidio di piazza Ugo Bassi che non dovrà più essere svolto in solitaria ma in pattuglia. Un rafforzamento anche sul fronte dei controlli su strada (includendo quelli su autoveicoli e patenti).