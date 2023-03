ANCONA - Piazza del Papa prepara il suo rilancio. Gli operatori del salotto di Ancona guardano avanti e vogliono archiviare subito l’episodio della notte tra martedì e mercoledì: la zuffa tra giovanissimi finita con i danni provocati al dehors della trattoria La Moretta. C’è voglia di aria nuova. E dopo mesi di attesa, il progetto sembra finalmente dietro l’angolo.

«Mercoledì si è tenuta una riunione-fiume tra tutti i commercianti della piazza. Io ed il collega Marco Moroder auspichiamo di poter incontrare l’Amministrazione già la prossima settimana» dice Dario Argenziano, titolare del Jet Set e rappresentante degli imprenditori di Piazza Del Papa. L’obiettivo è concertare un cartello di appuntamenti che abbracci la primavera, parte dell’estate e l’autunno. «Ormai vanno solo calendarizzati» continua Argenziano. Che poi anticipa: «Saranno eventi food&beverage ma anche musicali e culturali; c’è tanta carne al fuoco». I dettagli tra qualche giorno. «Cominciare a marzo sarà impossibile ma per aprile ci sono già un paio di appuntamenti pronti», assicura.

La burocrazia

«I tempi si sono purtroppo allungati a causa della burocrazia» spiega Luca Casagrande di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino. Ma da parte di imprese ed istituzioni c’è la volontà di arrivare ad un risultato in tempi brevi. «Quello che stiamo facendo» continua Casagrande «lo stiamo facendo in maniera convinta e condivisa». «Ad Ancona abbiamo un migliaio di universitari che si lamentano di non avere un punto d’incontro» denuncia Giancarlo Gioacchini, Confesercenti. «I ragazzi finiscono per andare fuori città alla sera, rischiando anche a causa degli incidenti d’auto. Sarebbe bello poterli trattenere in città».



Paolo Marasca, assessore alla Cultura, alle Politiche giovanili ed al Turismo. «Stiamo per aprire anche un centro informazioni turistico ed espositivo nell’area» annuncia. Ma in ballo ci sono pure eventi «continuativi», con tanto di appuntamenti «d’alta qualità artistica». «Ci siamo quindi mossi per coinvolgere i festival della Città per collocare alcune iniziative nella piazza» racconta Marasca. Il tempo stringe e nel mezzo ci sono anche le elezioni. «Che un cambio di giunta posso far crollare tutto? Sinceramente, non ci ho mai pensato» è convinto Argenziano.