ANCONA - Metti una passeggiata in corso Carlo Alberto, in pieno giorno. Nelle siepi e in terra, i resti delle notti brave del Piano: cocci di bottiglia, lattine, cartacce e sigarette. La luce del sole illumina finalmente ciò che rimane della baldoria che tiene svegli fino a tarda notte i residenti del quartiere più multietnico della città.

La paura



Ma il degrado, qui in corso Carlo Alberto, non segue più alcuna logica d’orario. Capita così che anche di pomeriggio, ad esempio, un ubriaco si possa aggirare indisturbato per la strada con dei pezzi di vetro in mano, minacciando i passanti e venendo braccato dalla polizia in via Marconi, agli Archi. O che qualcuno, questo già di mattino, cominci a rovistare nel cassonetto degli abiti usati ed a provarsi alcuni capi. Nemmeno il pudore, la paura di incrociare lo sguardo di qualcuno che passa o di finire nel raggio d’azione di una telecamera sembra importare più a nessuno.



Una residente ci racconta, ad esempio, di come i cassonetti della raccolta differenziata – Igenio, per gli anconetani – diventino spesso degli orinatoi a cielo aperto. «Capita di vedere anche ragazzi che si abbassano i pantaloni e fanno i loro bisogni davanti a tutti» è la sua testimonianza. Non si fa fatica a crederle: nonostante il lavoro degli operatori di Anconambiente, in alcuni tratti, l’olezzo d’urina si distingue nettamente.



La piazzetta



La percezione comune suggerisce come il cuore di questo sistema del degrado graviti attorno al triangolo corso Carlo Alberto, via don Bosco e via Giordano Bruno. Nella piazzetta antistante un noto supermercato, ad esempio, la sera sono soliti radunarsi gruppi di persone che vi rimangono fino a tarda sera, consumando alcolici e parlando a voce alta. «Io quella zona la evito dopo le 20.30» continua la stessa residente. E la mattina restano le bottiglie abbandonate e l’immondizia gettata nelle fioriere come fossero pattumiere. Sia chiaro: c’è anche chi si ferma lì soltanto per trascorrere una serata in compagnia ma non solo. «C’è sempre il solito gruppetto, sono una decina di persone – racconta Sergio Adami, che ha un negozio di ricambi per stampanti – che non fanno altro che bere e litigare già dalla tarda mattinata». Lo fanno incuranti del fatto che a quelle scene ben poco edificanti possano assistere anche dei bambini, ad esempio.



La richiesta



«Ci vogliono più controlli» rilancia Francesco Barzillona, bar Maurizio. «I controlli vanno a periodi e ultimamente non ce ne sono molti» conferma un’altra residente. «La popolazione aumenta e conseguentemente dovrebbero aumentare anche i presidi» continua Barzillona. Controlli a tutto tondo, anche sull’acquisto di alcol. Per esempio: che ne è stato dell’ordinanza antialcolici che la precedente giunta aveva firmato? «Stamattina è arrivata un’ambulanza per un ragazzo che dormiva disteso su una panchina» riferisce l’edicolante di corso Carlo Alberto, Renato Radicchi.



Sporco, degrado e zuffe: la situazione è fuori controllo. «Cosa mi raccontano i miei clienti? I residenti vorrebbero scappare da qui» ci dice, ancora, Radicchi. Vorrebbero ma non possono: «qui le case si sono svalutate anche del 50%; come potrebbero comprare un appartamento in un’altra zona se dovessero svendere il loro?». Impossibile dargli torto.