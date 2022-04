Una petizione contro lo smog: «Stop ai fumi delle navi». Quasi 300 firme raccolte ieri dal Comitato Porto-Città

ANCONA - Hanno raccolto circa 300 firme i componenti del Comitato Porto-Città Ancona, nato dopo incontri tra associazioni, movimenti e cittadini nell’ottica di perseguire l’obiettivo COP 2026. Ha riscosso grande successo e curiosità la petizione organizzata ieri pomeriggio in piazza Roma, dove sono stati proiettati video e illustrate le ricerche del Pia sull’inquinamento da Pm 2,5, biossido d’azoto e biossido di zolfo.

«Esiste un progetto per un porto davvero ecosostenibile e integrato con un capoluogo destinato a divenire una smart city? Come intende l’amministrazione portuale spingere gli armatori e la filiera logistica a seguirla in una transizione ecologica ormai inevitabile? E come intende svolgere controlli adeguati?», si chiede il Comitato. Con una richiesta al sindaco affinché «tuteli la salute dei suoi cittadini, facendosi carico presso l’Autorità portuale, tra l’altro, di: intimare a tutte le compagnie l’uso del carburante con tenore di zolfo pari a 0,10% prima di entrare in porto, durante l’ormeggio e in partenza; intensificare i controlli della Capitaneria di porto sui combustibili, che devono avere un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% all’ormeggio e dello 0,5% in navigazione; rendere pubblici gli esiti dei controlli e consentire alla cittadinanza di conoscere le compagnie che violano le norme e, di conseguenza, quelle che le rispettano; liberare parte del porto storico, dalla Fontana dei Due Soli alla Portella della Dogana, da ogni attracco di traghetti; distanziare dal fronte della città l’ormeggio delle imbarcazioni da rifornimento che hanno i motori accesi giorno e notte, con continua produzione di fumi inquinanti e rumori».

