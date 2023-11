Perde il controllo della sua Seat Ibiza e si schianta contro le auto ferme in sosta danneggiandone tre

ANCONA – Ha perso all'improvviso il controllo della sua auto, mentre andava al lavoro, ed è finita contro i veicoli parcheggiati. Ne ha danneggiati tre: la conducente è stata portata all'ospedale, per fortuna in condizioni non gravi. L'incidente è avvenuto attorno alle 15 in via Flaminia, poco dopo la stazione. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica di Torrette e la Croce Rossa di Ancona, insieme ai vigili del fuoco.

La donna, una 52enne, alla guida di una Seat Ibiza, mentre viaggiava in direzione centro, per cause in corso d'accertamento ha sbandato, ha invaso la corsia opposta ed è finita contro tre auto parcheggiata sul margine della carreggiata. E' stata portata per accertamenti all'ospedale di Torrette.